04-06-2022 11:00

L’ultima stagione di Serie A è andata in archivio, incoronando campione d’Italia il Milan di Pioli che ha scucito dal petto lo scudetto ai cugini dell’Inter. Il mercato estivo è alle porte e sta già scaldando il cuore dei tifosi in vista della prossima stagione, che vedrà anche qualche volto nuovo tra le grandi del Belpaese ai nastri di partenza. L’ultima stagione ha anche visto il ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus, con un risultato che non in tanti si aspettavano.

I verdetti della Serie A

Contro i pronostici della vigilia, è stato il Milan a portarsi a casa lo scudetto. Certo, la stagione 20-21 aveva messo in mostra dei rossoneri in netta crescita, ma in pochi avrebbero pronosticato per loro la vittoria finale. Parzialmente deludente la stagione dell’Inter, che ha sì messo in bacheca altri due trofei, Supercoppa e Coppa Italia, entrambe ai danni della Juventus, ma ha anche dovuto abdicare al trono dopo una sola stagione. Gli addii di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, sacrificati sull’altare del bilancio, si sono rivelati troppo pesanti per la squadra allenata da Simone Inzaghi e gli arrivi di Dzeko e Correa, nonchè la sorprendente stagione di Ivan Perisic, non sono state sufficienti a colmare il vuoto.

In crescita anche il Napoli: i partenopei, guidati da Luciano Spalletti dopo l’addio di Gennaro Gattuso, hanno battagliato per diverse giornate con Inter e Milan per il primo posto, salvo poi mollare e chiudere a un onesto terzo posto che vale la Champions League. In Champions anche la Juventus, che qualcuno dava addirittura per favorita ai nastri di partenza per il ritorno di Max Allegri dopo due anni lontano da Torino. I bianconeri hanno faticato, soprattutto a inizio stagione, per via delle scorie lasciate dalle precedenti gestioni e per l’improvvisa partenza di Cristiano Ronaldo, in direzione Manchester United, nelle ultimissime giornate dello scorso calciomercato estivo. Nemmeno il sorprendente (per certi versi) arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina a gennaio è bastato.

La favola europea della Roma di Mourinho

Arrivato nella capitale alla fine della scorsa stagione per prendere il posto del partente Fonseca, lo Special One di Setubal ha subito dato la propria impronta alla squadra. Se in Serie A ha faticato un po’, strappando comunque il pass per la prossima Europa League in virtù del sesto posto finale, è sul palcoscenico europeo che la squadra giallorossa ha offerto le prestazioni migliori, facendo sua la prima edizione della Conference League. Certo, non sono mancati alcuni scivoloni, come il 6-1 in casa del Bodo Glimt, ma Pellegrini, Zaniolo e compagni hanno saputo compattarsi ed essere squadra nel momento in cui contava, battendo 1-0 il Feyenoord nella finale di Tirana. Cosa possa fare la squadra nella prossima Serie A è difficile da immaginare.

