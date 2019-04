Rabbia Verstappen: "E' stato fastidioso"

E' un Verstappen decisamente nervoso quello che commenta il suo quinto posto in griglia al Gp della Cina. Il pilota Red Bull non è riuscito a lanciarsi in tempo per l'ultimo giro di qualifica (complice un Hamilton che ha rallentato vistosamente, impedendo a diversi piloti di prendere in tempo la bandiera a scacchi per cimentarsi nell'ultimo tentativo lanciato).

"Stavo seguendo le Ferrari, volevo superarle per prendere in tempo la bandiera a scacchia ma di solito non si fa in qualifica. Sono stato colto di sorpresa, è stato fastidioso perchè potevo puntare al terzo posto. La prossima volta, se dovrò superare, lo farò. La gara? Vedremo cosa accadrà. Proveremo a salire sul podio", le parole di Verstappen.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 09:42