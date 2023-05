Rafa Nadal shock: salta il Roland Garros e annuncia la data del ritiro

Il maiorchino ha parlato direttamente dalla sua Academy di Manacor e raccontato il momento difficile che sta vivendo: l’infortunio non è guarito, addio torneo di Parigi e fine carriera sempre più vicino.

18-05-2023 16:26

Dichiarazioni turbolente quelle rilasciate da Rafael Nadal che ha parlato dalla sua Academy di Manacor andando dritto al punto e senza lasciare troppo spazio all’immaginazione. “Purtroppo la lesione che mi ha fermato nel mese di gennaio non è ancora guarita, questo significa che per la prima volta nella mia carriera salterò il Roland Garros, ma non solo, non gareggerò per il resto della stagione”.

E prosegue: “Tornerò in campo solo quando la mia salute fisica e psicologica me lo consentirà, è certo che il 2024 sarà la mia ultima stagione”.