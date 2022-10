11-10-2022 13:04

Forse la mossa di non cedere alle lusinghiere proposte che sarebbero state avanzate dal Chelsea, celavano un interesse di diversa levatura: insomma, la valutazione effettuata da Paolo Maldini l’estate scorsa, appena qualche settimana fa, potrebbe rivelarsi più che sensata se quanto asserito con un certo clamore fosse confermato già dalle prossime operazioni di mercato.

Rafael Leao, promettente classe 2003, sarebbe nel mirino di un grande club, per blasone e possibilità finanziarie: via il Chelsea, il vero attore protagonista di questa commedia sarebbe dunque il PSG.

La situazione Leao-Milan: rinnovo in vista e perché

Con il suo contratto in scadenza nel 2024, le mosse che si possono supporre verranno intraprese da Maldini e co. possono rivelarsi due: la prima, la più ovvia, è quella di procedere in primis a un rinnovo che metta al riparo la società dai precedenti casi di cessione a parametro zero, vedi ad esempio Gigio Donnarumma, e cedere il giocatore per mettere via un tesoretto utile a bilancio e a ricostruire una squadra giovane ma in alcuni reparti migliorabile, soprattutto sul piano europeo come ha dimostrato la Champions.

La seconda opzione, da non scartare, potrebbe quella di rinnovare e cedere subito il giocatore. magari proprio a quel PSG che pare intenzionato ad acquistare il suo cartellino (guardando oltre le beghe lusitane) per ben 150 milioni.

Fonte:

La proposta indecente del PSG

Una cifra che, senza timore di smentita, possiamo definire monstre se così fosse. Oltre a Tuttosport, anche in Francia l’interesse del PSG per Leao è ribadito sui siti specializzati: il club sarebbe disposto a pagare la clausola da 150 milioni (a meno che il Milan e l’entourage del giocatore portoghese nel frattempo non trovino un accordo di rinnovo del contratto e la clausola venga cancellata). Il ds Campos (fotografato con Allegri a Montecarlo) è un grande estimatore di Rafael Leao fin dai tempi in cui lo aveva portato al Lille dallo Sporting Lisbona nel 2019 prima che approdasse al Milan.

Il ritorno dell’asse per Milan Skriniar

Sempre su Rafael Leao-Psg secondo Tuttosport è “difficile, se non impossibile che il Milan valuti un’offerta già a gennaio, ma a fine stagione la situazione potrebbe essere diversa. Molto, se non tutto, passerà ovviamente dal rinnovo di Leao il cui contratto scade nel 2024”.

E stando a Tuttosport, inoltre, il PSG potrebbe rivalutare anche l’interista Milan Skriniar, difensore nerazzurro cercato in estate e che, in assenza di rinnovo, sarebbe libero a parametro zero a giugno.

VIRGILIO SPORT