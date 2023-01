Rafaela Pimienta: "Raiola ha portato il procuratore come ruolo attivo nel calcio"

07-01-2023 19:53

Rafaela Pimenta, l’avvocato brasiliano che è succeduto a Mino Raiola alla scomparsa di quest’ultimo, è stata intervistata dalla Rai nella trasmissione Calcio Totale.

Nel corso dell’intervento, che andrà in onda in seconda serata lunedì 9 gennaio su Rai Sport +, non potevamo mancare parole sull’operato di Mino Raiola. Questa una breve anticipazione:

“Mino ha portato avanti non una battaglia, ma un’idea: quella che il procuratore è parte integrante dell’universo calcio, con obblighi e diritti. Ma non accettava che altri soggetti volessero sostituirsi al procuratore e gestire quello che non conoscono e non gli compete”.