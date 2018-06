Rafinha: 'Ero convinto di rimanere'

Rafinha Alcantara, intervistato dal quotidiano brasiliano Lancenet, ha parlato della sua esperienza di 6 mesi all'Inter, evidenziando soprattutto la sua delusione per la mancata permanenza in nerazzurro.

“Quella all'Inter è stata un’esperienza spettacolare, sono stato benissimo e pensavo di restare – ha dichiarato il trequartista classe 1993 – Ero veramente convinto che con la qualificazione in Champions sarei rimasto, ma non è successo. Il calcio resta una questione di affari e a volte il calcio non realizza i desideri delle persone. Ora sono un giocatore del Barcellona. Non mi sono ancora riunito con il club, ma nella mia testa c’è l’idea di presentarmi in ritiro l’11 luglio e poi vedremo. Sono pronto a tutto".

SPORTAL.IT | 26-06-2018 10:20