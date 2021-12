Rafinha riparte dalla Liga: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad

27-12-2021 22:11

Operazione in uscita per il PSG dopo i botti che hanno infiammato l’estate parigina: è ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Rafinha alla Real Sociedad. Il centrocampista brasiliano, ex Inter, cambia dunque aria e torna in Spagna dove ha già vestito le maglie di Barcellona e Celta Vigo.

Il suo trasferimento sulla tratta Parigi-San Sebastian si è concretizzato con la formula del prestito sino al termine della stagione. Il classe 1993, impiegato da Pochettino in appena cinque occasioni, riparte dal palcoscenico della Liga con il chiaro intento di tornare protagonista.

