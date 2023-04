Ragatzu: “Olbia per me è casa”

L’attaccante dell’Olbia a Tmw: “Quella con l'Olbia è una storia importante, sono felicissimo di stare qua”

24-04-2023 16:40

Dopo la vittoria del titolo di capocannoniere (19 gol) del campionato di Serie C girone B, Daniele Ragatzu – attaccante dell’Olbia – ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb. Il giocatore sardo, ex Cagliari, ha trattato diversi temi. Ecco le dichiarazioni del capocannoniere del Girone B: ”Quella con l’Olbia è una storia importante, sono felicissimo di stare qua, per me è casa. Quando ho rinnovato sono stato la persona più felice del mondo, con queste sensazioni è ancora più bello proseguire il progetto con il club. Ormai mi sento olbiese”.

Prosegue poi ipotizzando la fine della carriera proprio con la maglia dell’Olbia: “Perché no. Però intanto iniziamo a pensare alla prossima stagione, poi vedremo: non serve guardare troppo oltre, andiamo di anno in anno”.