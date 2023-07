Rai, Malagò: "Telecronisti in Giappone superficiali o sfortunati"

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, interviene sulla polemica dopo la telecronaca Rai duranta la gara dei tuffi ai Mondiali di nuoto di Fukuoka:"Provvedimenti presi dalla Rai sacrosanti"

18-07-2023 15:46

“Mi sembra onestamente che sia sacrosanta la presa di posizione da parte dell’azienda. Le frasi sono state dette in un fuori onda, sono stati superficiali o sfortunati”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa di presentazione dei FEI Jumping European Championship 2023, in merito alle accuse di commenti sessisti e xenofobi mosse in questi giorni al giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e il suo collaboratore Massimiliano Mazzucchi in seguito ad una loro telecronaca dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, in Giappone.