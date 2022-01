Raikkonen: "Con Alonso in Ferrari c'era qualcosa di strano tra noi"

03-01-2022 22:56

Intervistato dal podcast Beyond The Grid, Raikkonen ha analizzato il rapporto avuto con Alonso ai tempi della Ferrari: “Penso che sia sempre stato molto bravo – ha ammesso l’ultimo campione del mondo ferrarista – ma, come compagno di squadra, sono abbastanza certo che ci fosse qualcosa di strano tra di noi”.

Raikkonen nel 2014 ha avuto diversi problemi: “Di sicuro, non ho avuto un anno molto buono, per molte ragioni. Non sono andato così bene, ma sappiamo tutti che lui è veloce ogni fine settimana. Non sono mai stato nella posizione di scegliere il mio compagno di squadra, quindi poteva essere chiunque, e penso che fosse un bene: ti spinge sempre e ti porta a lottare. Non vedo alcun aspetto negativo. Onestamente, non sono così preoccupato di vincere contro il mio compagno di squadra in qualifica. Per me, la gara è sempre stata la parte importante del weekend”.

“Abbiamo avuto alcune buone battaglie quest’anno – ha aggiunto Raikkonen parlando delle sfide con Alonso nel 2021 – ed abbiamo corso l’uno contro l’altro. Ovviamente, rispetto a quei giorni abbiamo vissuto momenti diversi delle rispettive carriere. Credo che una cosa che si è potuta notare è che si possa lottare con lui molto da vicino: sai già cosa succederà o non succederà, quindi, in quel senso, è un pilota diverso. Con altre persone, invece, non sei così sicuro di quello che potrà accadere. Con Alonso ti puoi fidare”.

