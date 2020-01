Raiola e la Juve al lavoro per il secondo sgarbo a Conte

Raiola e la Juventus provano a mettere Antonio Conte e l'Inter sotto scacco. Dopo l'acquisto di Kulusevski, soffiato alla Beneamata, Paratici e Nedved stanno architettando il secondo dispetto ai rivali.

Il noto procuratore, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe lavorando da tempo per riportare Paul Pogba in bianconero e lo stesso centrocampista francese spingerebbe per tornare a Torino dopo una parentesi molto altalenante con i Red Devils.

Questo affare complicherebbe non poco i piani dell'Inter di arrivare a Eriksen, in scadenza con il Tottenham a giugno, perché il Manchester United, senza Pogba, entrerebbe prepotentemente in corsa per il giocatore danese insieme a Real Madrid e Paris Saint Germain.

SPORTAL.IT | 03-01-2020 10:26