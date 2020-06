Raiola secondo Mkhitaryan: "A volte è difficile"

Com'è avere come procuratore Mino Raiola? Una domanda che tanti appassionati di calcio si saranno certamente posti, e a cui in queste ore ha risposto uno dei suoi assistiti: Henrikh Mkhitaryan.

Il talento della Roma, che in realtà è ancora di proprietà dell'Arsenal, ha deciso di descrivere il rapporto che ha con il suo agente nel corso di un'intervista concessa in America a 'All the US Soccer News', e da cui emerge un Raiola dal doppio volto.

"A volte è interessante stare con lui, altre volte è difficile. Ma la cosa importante è che cerca sempre di rendere felici i suoi calciatori, se non lo sono è infelice anche lui. E se uno dei suoi assistiti non è contento di giocare nella sua squadra, lui cerca sempre la soluzione. Con lui ci sono situazioni davvero difficili da gestire, ma è normale. Nel suo lavoro infatti è il migliore, e per questo lo apprezzo molto. Anche se a volte è difficile, mi piace molto lavorare con lui".

SPORTAL.IT | 08-06-2020 20:18