Raiola sull'addio di Donnarumma al Milan: "Non sono pentito"

L’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan continua a tenere banco. Mino Raiola, a margine dell’incontro coi rossoneri sul rinnovo di Alessio Romagnoli, è tornato a parlare del portiere passato in estate dal Diavolo al PSG a costo zero.

” Non ho portato via nessuno, non faccio il tassista. Faccio l’interesse del giocatore. Non credo che abbia detto di essere disturbato dalla situazione al PSG, ma io non sono pentito“.

Da Donnarumma a Romagnoli come detto, in scadenza a giugno e per il quale Raiola sta dialogando col Milan.

“Stiamo parlando, vediamo. Vuole e può restare, tutto è possibile. Parlare di soldi è impertinente, la trattativa la faccio col club”.

Capitolo Ibrahimovic, altro assistito di lusso di Raiola, anch’egli in scadenza a fine stagione.

“Sul rinnovo tutto è possibile. Ed è voglioso di andare ai Mondiali”.

Infine una parentesi su Federico Bernardeschi, fresco di passaggio dalla scuderia Raiola a quella Pastorello.

“Se perdo un giocatore è colpa mia. Gli auguro tanto bene. I miei giocatori sono sempre liberi di andare via, non sono prigionieri di nessuno”.

