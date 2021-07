Ralf Schumacher choc: "Rinnovo Hamilton-Mercedes dopo il no di Verstappen"

Tra Hamilton e Verstappen le cose vanno peggio che mai, dopo il GP di Silverstone. Ad alimentare benzina sul fuoco ci ha pensato Ralf Schumacher, fratello dell’ex Ferrari Michael e zio di Mick: “Il rinnovo di Hamilton per me è arrivato dopo che Max ha rifiutato la Mercedes – prosegue –. Penso che la Mercedes avesse messo tutte le sue speranze nel soffiare Verstappen ai rivali, con l’obiettivo di garantire pienamente il proprio futuro. Ma, quando hanno visto che questa idea non era più possibile, hanno capito che Lewis era l’unica alternativa rimasta”.

L’ex pilota di Williams e Jordan ha analizzato quanto accaduto nella gara di domenica: “Lo scontro tra i due nella gara di Silverstone? Devo ammettere che questa rivalità mi ricorda sempre più il duello tra Senna e Prost ma, se devo essere sincero, spero che nessuno si faccia male”.

Infine, Ralf Schumacher ha chiuso parlando del campionato costruttori: “La Red Bull ora ha un grande momento davanti a sè con Max Verstappen, mentre all’interno della Mercedes non vedo le cose così chiare. Non sono sicuro che le Frecce Nere possano ribaltare le sorti della classifica generale in questa stagione, nonostante ci siano solo 8 punti di distacco da Verstappen. La Red Bull ha ancora tanto da offrire, e forse non l’ha ancora dimostrato del tutto”.

OMNISPORT | 22-07-2021 22:50