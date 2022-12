Ralf Schumacher, nuova frecciata alla Haas

22-12-2022 15:33

Le due notizie più importanti prodotte dal mondo dei motori durante la pausa invernale sono state l’avvento di Frédéric Vasseur in Ferrari come team principal al posto di Mattia Binotto e la scelta della Mercedes di puntare su Mick Schumacher come terzo pilota per il 2023, dopo che il figlio di Michael era stato appiedato dalla Haas.

Il matrimonio tra la scuderia di Brackley e la famiglia Schumacher quindi si rinnova dopo le a dire il vero poco felici tre stagioni che il sette volte campione del mondo di Formula 1 visse con le Frecce d’Argento, tra il 2010 e il 2012, in un’epoca ancora lontana rispetto al dominio che la Mercedes avrebbe instaurato a partire dal 2014 al 2021 con i titoli in serie vinti da Lewis Hamilton, inframmezzati da quello di Nico Rosberg nel 2016.

La scelta della Mercedes di dare fiducia a Schumi Jr dopo le prime due stagioni non esaltanti in Formula 1 ha sorpreso tanti, ma ovviamente non zio Ralf, che ha commentato la notizia mandando una frecciata alla Haas.

“Penso che sia una situazione vantaggiosa per entrambe le parti – ha commentato l’ex pilota di, oggi commentatore per Sky Sport Deutschland – La squadra trova un grande pilota, che può rimpiazzare uno dei due titolari se per qualche motivo non potessero guidare. E poi, naturalmente, c’è il fatto che ora Mick è in una squadra dove può imparare molto. Si trova in un team esperto, con due compagni che hanno esperienza e, rispetto al passato, in una scuderia che è felice della sua presenza“