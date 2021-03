Rally: salta la tappa in Cile

Proseguono, purtroppo, i cambiamenti al calendario del Mondiale Rally 2021. Dopo le già note cancellazioni del Rally di Svezia e del Rally di Gran Bretagna, nelle ultime ore ha subito lo stesso destino anche il Rally del Cile.

Gli organizzatori della gara sudamericana, infatti, sono stati costretti a rinunciare a causa delle forti restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19. Per mantenere un numero di gare adeguato, quindi, gli organizzatori del WRC hanno messo mano alla lista dei rally di riserva, come il Rally dell’Acropoli che si disputerà nel fine settimana del 9-12 settembre.

“Il ritorno dell’Acropoli nel WRC è il risultato di sforzi molto importanti del governo greco. Vogliamo dare loro il bentornato! La storia di questa gara parla per lei, ma allo stesso tempo si tratterà di una gara moderna, che ben si sposerà con le altre gare in calendario. Ciò non significa che le sfide saranno minori rispetto al passato. Ci saranno strade di montagna complicatissime che manterranno la gara ad alto livello”, le parole di Jona Siebel, managing drector dei promotori WRC, riportate da motorsport.com.

OMNISPORT | 29-03-2021 16:22