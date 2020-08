Ramirez-Samp, accordo lontano

Trattativa in salita per il rinnovo di Gaston Ramirez con la Sampdoria. Pablo Bentancur, l’agente del trequartista è chiaro: “In questo momento di crisi è normale che vengano fatte proposte al ribasso, ma è anche normale che il giocatore dica di no, specialmente se ha sul piatto un quadriennale cosi’ ricco dall’Arabia. Bisogna individuare un punto di incontro tra la volontà del club e le richieste del giocatore. Ma è difficile trovarlo, devo essere chiaro”, sono le parole riportate da Sportmediaset.

“Da parte della Samp c’è la volontà di rinnovare, diciamo che non è molto normale accorgersi all’ultimo delle qualità di Ramirez”. La proposta arrivata all’argentino dall’Arabia Saudita à per un’intesa quadriennale a tre milioni di euro a stagione.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 29-08-2020 15:03