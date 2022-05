Ramsey condanna i Rangers e sui social si scatena l’ironia dei tifosi

19-05-2022 00:15

Ancora una volta la finale di Europa League si assegna ai calci di rigore. La seconda manifestazione continentale vede il riscatto dell’Eintracht Francoforte che dopo 49 anni di assenza torna a conquistare un trofeo in ambito internazionale. La gara contro i Glasgow Rangers come detto si è risolta ai calci di rigore dopo il grande equilibrio per 120 minuti terminati sul punteggio di 1-1.

Ramsey sbaglia il rigore decisivo

L’equilibrio del match sembra arrivare anche ai calci di rigore. Tutti i rigoristi calciano al limite della perfezione con i portieri che non possono fare altro che guardare la palla finire sul fondo della rete. Tutti tranne Aaron Ramsey. L’ex calciatore della Juventus calcia un rigore terribile parato dal portiere avversario Trapp con i piedi. L’Eintracht non commette errori con Borrè che realizza il tiro decisivo e regala ai tedeschi la coppa.

Ramsey si prepara a tornare alla Juventus

Per Aaron Ramsey si conclude dunque una stagione da dimenticare. Il centrocampista ha lasciato Torino nella finestra di mercato di gennaio sperando di trovare a Glasgow una scintilla che gli permettesse di tornare ad essere il centrocampista determinante che era stato all’Arsenal. Ma le cose hanno preso una piega diversa ed a fine stagione il calciatore tornerà dal suo prestito e la Juve dovrà trovare per lui una nuova destinazione.

Tifosi juventini scatenati: E’ una maledizione

Sui social i tifosi juventini si lanciano subito sull’errore del centrocampista gallese. Ramsey nel corso degli ultimi mesi in bianconero è stato spesso nel mirino dei tifosi per i suoi continui infortuni e lo scarso apporto in campo. E il rigore sbagliato diventa l’occasione per una nuova ondata di ironia: “Poi dici che non vincevamo ma tu guarda con che gente avevamo a che fare”, scrive Alain. Mentre Alb la vede da un punto di vista diverso: “Ma porca miseria. Entra a 3 minuti dalla fine e sbaglia che un rigore. Se avevamo speranze di lascialo in Scozia si sono azzerate”.

I tifosi della Juventus sono letteralmente scatenati sui social: “Il problema non è tanto il rigore sbagliato – scrive Enrico – ma il modo osceno in cui lo ha calciato”. Mentre Andrea scrive: “Penso che gli faranno una statua a Glasgow. 3 presenze in 6 mesi e gli ha mandato alla malora l’unica coppa che potevano vincere per altri 40 anni”.

