Mercato Juventus, non solo attacco: scelto l'erede di Chiellini

18-05-2022 11:17

Le strategie di mercato della Juventus sembrano essere cambiate in corsa. Dalla linea verde, legittimata dalla bontà dei risultati ottenuti in Serie C dall’Under 23, la “palestra” dei giovani prodotti del vivaio bianconero o acquistati in giro per l’Europa, si è passati all’esperienza, con i nomi di Paul Pogba per il centrocampo e di Angel Di Maria e Ivan Perisic per l’attacco che sembrano poter dar vita a una formazione subito pronta per tornare a lottare per i vertici, almeno in Italia.

La Juve e le altre big verso l'”anomalo” mercato 2022

Con la stagione ancora da ultimare, comunque, in casa bianconera come per gli altri top club non solo italiani le valutazioni di mercato sono appena iniziate in vista di una sessione che si preannuncia molto lunga e che, senza competizioni per nazionali in vista, potrebbe vedere diluiti i colpi più importanti nel corso dei mesi, a tutto beneficio delle finanze delle società, e che comunque non potrà non risentire dell’inconsueta parentesi autunnale del Mondiale 2022, che secondo molti addetti ai lavori potrebbe impoverire di colpi l’estate a favore di una sessione di gennaio più scoppiettante.

Juventus, Gabriel prima idea per il dopo Chiellini

Ai dirigenti della Juventus comunque il lavoro non mancherà, come evidenziato da ciò che non ha funzionato nella stagione che va a terminare e anche alla luce degli addii illustri che stanno per consumarsi.

Perché se quello di Dybala potrebbe essere colmato dagli innesti di Di Maria e Perisic che, con il ritorno di Chiesa, potrebbero disegnare una Juve più verticale e da 4-3-3, non meno importante sarà l’esigenza di rinforzare la difesa che dopo 17 anni dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini. A questo proposito, secondo Tuttosport, i dirigenti della Juve avrebbero individuato come primo obiettivo il brasiliano Gabriel dos Santos Magalhaes, centrale di proprietà dell’Arsenal.

Mercato Juventus, il piano per arrivare a Gabriel

Con Matthijs De Ligt che viaggia verso il rinnovo del contratto fino al 2026, occorre comunque un altro centrale di livello internazionale da affiancare all’olandese e a Bonucci, con Daniele Rugani che potrebbe restare per completare il reparto.

Gabriel ha caratteristiche più simili a Chiellini che a De Ligt, avendo buone proprietà tecniche nell’impostazione ed essendo mancino, ma dalle parti di Torino piace molto al punto che sarebbe già alle viste una missione per Londra per proporre all’Arsenal uno scambio con Arthur, giocatore che non rientra nei piani di Allegri e viceversa molto stimato dal tecnico dei Gunners Mikel Arteta.

Classe ’97, Gabriel è stato acquistato dall’Arsenal nel 2020 dopo due buoni stagioni al Lille, dove è stato sostituito da Sven Botman, grande obiettivo del Milan per la prossima stagione.

OMNISPORT