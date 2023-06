L'attaccante olandese è il quarto acquisto della società scozzese

15-06-2023 20:17

I Glasgow Rangers hanno ufficializzato l’arrivo di Sam Lammers dall’Atalanta: l’attaccante olandese ha firmato un contratto quadriennale con la società scozzese ,ed è già il quarto acquisto del club britannico nella sessione di mercato che sta per aprirsi.

Prodotto del vivaio del PSV Eindhoven, Lammers si è trasferito all’Atalanta nel 2020, con parentesi in prestito all’Eintracht Francoforte, all’Empoli e alla Sampdoria. Classe 1997, ha segnato 4 reti in totale in Serie A.