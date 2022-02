Ranking ATP: Medvedev numero uno, Sinner e Berrettini scivolano di un posto

28-02-2022 10:01

Ha dovuto aspettare oggi per avere l’ufficialità ma ora Daniil Medvedev può finalmente festeggiare. Il russo infatti, grazie ai risultati conseguiti a Dubai ed Acapulco, ha conquistato il numero uno della classifica ATP scalzando dalla vetta niente meno che Novak Djokovic.

Il classe 1996 in questo modo diventa non solo il 27° numero uno della storia (terzo russo a riuscire in quest’impresa dopo Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin) ma anche il primo non Fab Four dal febbraio 2004 a raggiungere la prima posizione del ranking.

Guardando agli italiani invece, la nuova graduatoria vede sia Berrettini che Sinner perdere un posto rispetto alla settimana precedente: il romano ora è 7°, l’altoatesino 11°.

Confermano invece le posizioni di sette giorni fa invece Lorenzo Sonego (21°) e Fabio Fognini (38°), mentre Lorenzo Musetti recupera una posizione e sale al numero 57. Sempre in top 100 anche Marco Cecchinato che però scende dalla 90 ª alla 95ª posizione.

