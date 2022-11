Ranking ATP: Rune vola, scivolano Sinner e Berrettini

07-11-2022 09:41

Grazie all’impresa al Masters 1000 di Parigi-Bercy, Rune ha conquistato la posizione N.10 nel ranking ATP (sarà riserva alle ATP Finals, di conseguenza ha dato forfait alle Next Gen in avvio domani a Milano). Il danese ha conquistato ben otto posizioni rispetto all’ultima classifica ATP.

Il ranking ATP premia sempre Alcaraz. Lo spagnolo è ancora il N.1 al mondo (ora starà fermo per almeno sei settimane per infortunio). Alle sue spalle il connazionale Nadal e Tsitsipas. Djokovic, finalista a Parigi-Bercy, è attualmente all’ottavo posto. Nono Fritz che sarà protagonista alle ATP Finals di Torino. Sinner scivola al 15° posto della graduatoria, seguito da Berrettini (16°). Musetti, testa di serie N.1 alle Next Gen, occupa la posizione numero 23.