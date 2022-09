Ranking FIFA, Italia al sesto posto: superata la Spagna

28-09-2022 16:34

Grazie alle ultime due vittorie contro Inghilterra e Ungheria in Nations League, successi che valgono l’accesso alle Final Four di Nations League, l’Italia sale al sesto posto nel ranking FIFA superando in questo modo la Spagna, anch’essa qualificata alle Final grazie alla rete di Alvaro Morata alla fine della partita contro il Portogallo di CR7.

Continua a dominare il Brasile, poi Belgio e Argentina. Questo ranking verrà poi stravolto nel corso della Coppa del Mondo in Qatar, nel corso della quale l’Italia perderà una marea di punti.

Questa la top-10 del ranking FIFA a settembre:

Brasile – 1841 punti

Belgio – 1817 punti

Argentina – 1774 punti

Francia – 1760 punti

Inghilterra – 1728 punti

Italia – 1726 punti

Spagna – 1715 punti

Paesi Bassi – 1695 punti

Portogallo – 1677 punti

Danimarca – 1667 punti