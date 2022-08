Ranking WTA: top five immutata, vola Bronzetti

22-08-2022 15:02

Nessuna novità nella top five del ranking WTA dopo la disputa del Masters 1000 di Cincinnati, vinto da Caroline Garcia grazie ad un’inattesa cavalcata partita dalle qualificazioni.

Iga Swiatek resta saldamente al comando, seguita da Anett Kontaveit e Maria Sakkari. Seguono Paula Badosa, nonostante i punti persi per l’inattesa eliminazione e la tunisina Ons Jabeur, mentre la semifinale raggiunta in Ohio ha permesso a Aryna Sabalenka di superare Simona Halep. Jessica Pegula, Garbine Muguruza e Daria Kasatkina completano la top ten. Prevedibile balzo di Garcia, che passa dalla 35ª alla 17ª posizione.

Quanto alle italiane Martina Trevisan resta al primo posto nonostante la precoce eliminazione a Cincinnati, alla posizione numero 24. Jasmine Paolini scende di cinque posti e si attesta al 57ª posto, mentre l’exploit della settimana è di Lucia Bronzetti, che grazie alla semifinale nel 125 di Vancouver guadagna sette posti salendo al numero 59 in classifica, superando Camila Giorgi: la marchigiana perde tre posizioni scendendo al numero 68. Per Bronzetti si tratta del best ranking in carriera.