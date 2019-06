Rapina a mano armata: Alice Morata da sola in casa con i gemelli

Il resoconto della rapina a mano armata che Alice Campello, modella e moglie di Alvaro Morata, ha pubblicato su Instagram esprime l’apprensione e lo sconforto di chi si sente violato nella propria intimità e manifesta i timori che seguono a una simile esperienza. Soprattutto, per la compagna dell’attaccante spagnolo è stato sconvolgente affrontare questa terribile situazione con i suoi gemellini, di appena 11 mesi.

Secondo la ricostruzione, condivisa sui social dalla Campello dopo la pubblicazione della notizia, si sarebbe introdotti nella sua abitazione una banda di ladri armati i quali avrebbero sottratto beni di valore e oggetti personali custoditi all’interno dell’abitazione.

I ladri sono entrati in azione approfittando dell’assenza dell’attaccante ex Juve, impegnato con la nazionale spagnola alle isole Far Oer.

LA RICOSTRUZIONE DI ALICE CAMPELLO SU INSTAGRAM

Questo il messaggio, pubblicato in un post che ritrae Alice con il marito e i due figli: “Sono ancora sconvolta e penso che rimarrò impaurita per molto tempo ancora. Penso che questa sia una di quelle cose che non si dimenticano facilmente, una di quelle cose che ti fa rendere conto di quanto valga l’amore e la vita.

Sapere di avere i tuoi figli in casa e pensare che possano toccarli o fargli qualcosa è davvero un’emozione inspiegabile….

Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio.

Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato.

Adesso proverò a non pensarci e pensare alla nostra famiglia e cercare di dimenticare.

Vi mando un bacio enorme e grazie davvero per tutti i messaggi”.

VIRGILIO SPORT | 10-06-2019 10:55