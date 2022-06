Rashford dice no a Conte e al Tottenham

08-06-2022 18:28

Marcus Rashford non ha intenzione di lasciare il Tottenham. I tabloid britannici hanno accostato da giorni il nome dell’attaccante del Manchester United agli Spurs, con Antonio Conte che sarebbe molto interessato al suo acquisto.

Il giocatore avrebbe però detto no a qualsiasi offerta: vuole restare nei Red Devils e convincere il nuovo tecnico Erik ten Hag a puntare su di lui nella prossima stagione, nonostante un ultimo periodo di carriera non certo brillante. Prodotto del vivaio dello United, Rashford non si è mai spostato da Manchester dove ha segnato 57 reti in 184 partite di Premier League. Quarantasei le presenze nella Nazionale maggiore dell’Inghilterra.

