Raspadori azzurro non solo in Nazionale: è fatta col Napoli

Nella giornata del rinnovo del nino de la casa Domenico Berardi, che ha rinnovato sostanzialmente a vita, il Sassuolo si appresta a salutare un altro attaccante italiano formato e lanciato dalla società neroverde. Il soggetto in questione è Giacomo Raspadori, in procinto di trasferirsi a Napoli.

Finalmente la lunga trattativa tra campani ed emiliani ha avuto un epilogo positivo tutto sommato per tutte le parti coinvolte: Raspadori desiderava salire di livello e giocarsi le sue carte in una big del calcio italiano che disputa la Champions League. Il Sassuolo non si è opposto, ma come successo con Locatelli la scorsa estate e Scamacca il mese scorso non ha fatto sconti.

Raspadori andrà infatti al Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto: 5 milioni subito, più 25 milioni per il riscatto obbligatorio a fine stagione. L’operazione complessiva potrà arrivare a 35 milioni in caso di raggiungimento di determinati bonus.

L’attaccante classe 2000, invece, aveva già trovato l’accordo con il Napoli: firmerà un contratto di 5 anni, fino al 2027, a 2,5 milioni di euro all’anno più bonus.

Nel giro di poche ore, altro arrivo importante per la squadra di Luciano Spalletti che sta per ufficializzare il colpo Tanguy Ndombele a metà campo. Giovedì le visite mediche per il francese, in attesa di chiudere il discorso Fabian Ruiz, messo alla porta e probabilmente destinato al Paris Saint Germain.

