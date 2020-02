Ravezzani apocalittico: Il campionato può fermarsi del tutto

Si saprà solo più tardi, a 24 ore dall’ipotetico fischio d’inizio, se diverse partite di serie A si giocheranno regolarmente, se ci saranno le porte chiuse o se addirittura ci sarà un rinvio sine die. Uno scenario paradossale figlio dell’incertezza che regna per l’emergenza Corona Virus. Mentre in tutto il mondo vengono prese misure di sicurezza anche il calcio trema. Se da un lato si assicura che non sono a rischio le grandi manifestazioni (come Europei – ma non tutti concordano – ed Olimpiadi) dall’altro si teme uno stop totale.

LA PAURA – E’ la paura che ha anche Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia espone i suoi dubbi sui social e con due tweet ipotizza scenari clamorosi.

I TWEET – Ravezzani prima scrive: ” Juve-Inter a porte chiuse, forse no. In diretta per tutti, meglio di no. La spostiamo a lunedì con pubblico, no. Meglio domenica con spettatori, scusate, no. Allora domenica, ma stadio chiuso. No, magari rinviamo. Con un Governo così indeciso capisco il dramma della Lega (Calcio)”.

L’ALLARME – Poi con un secondo post ipotizza: “Se vogliamo essere del tutto sinceri, con questo aumento esponenziale di contagiati, prima o poi ne troveremo uno anche nelle sfera dei club di serie A. Dopodiché c’è il rischio concreto che il campionato si fermi del tutto. Spero di no, ma lo scenario non è impossibile”.

LE REAZIONI – Arrivano reazioni di ogni tipo: “Ma aprissero lo Stadium e la facessero finita. Stiamo trasformando un raffreddore nella fine del nostro paese. Ci meritiamo davvero l’apocalisse” o anche: “Però non ha senso rinviarle al Sabato mattina. Dicevi stoppiamo il campionato per il bene di tutti e si faceva un programma serio di recupero. Ora tu le devi giocare”.

IL SOSPETTO – C’è chi scrive: “Nei club di serie A si faranno l’ “influenza” senza fare tamponi. A meno che diventi grave” e chi teme: “Non solo il campionato italiano credo, ma pure coppe europee e Europeo per nazionali a questo punto potrebbero saltare”.

LA DOMANDA – La gente è perplessa e divisa: “Una domanda da fare alle società, come stanno tutelando i propri tesserati dal rischio di venire contagiati? Oltre a questi ci sono tutti gli altri dipendenti con cui i giocatori sono in costante contatto, quali misure preventive sono state prese? E nel tempo libero?” e infine: “Annullare il campionato è cosa buona e giusta”.

SPORTEVAI | 29-02-2020 10:12