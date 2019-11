Ravezzani: "Che finimondo con Sarri al posto di Ancelotti”

Arbitri, arbitri e ancora arbitri. Dopo la sosta per la nazionale il campionato sta per ripartire, ma a far discutere sono ancora i direttori di gara: per la precisione, il loro capo, Nicola Rizzoli, e le designazioni per i big match della 13a giornata della Serie A. A puntare il dito contro il designatore è Fabio Ravezzani, che su Twitter ci va giù pesante parlando della scelta di Rizzoli di affidare a Orsato la direzione di Milan-Napoli.

Una decisione discutibile, secondo il giornalista, perché pochi giorni fa, nel confronto tra i vertici arbitrali e le società, Carlo Ancelotti ha indicato proprio l’arbitro di Schio come uno dei pochi ritenuti affidabili.

I TWEET. “Una elementare forma di buon senso avrebbe voluto che per Milan-Napoli non fosse scelto uno dei 2 arbitri elogiati espressamente da Ancelotti 2 giorni fa davanti al designatore – scrive Ravezzani -. Idem se lo avesse fatto Pioli. Rizzoli è nella migliore delle ipotesi un dilettante. Altro che Var…”.

Ma il giornalista ne ha poi anche per i colleghi, accusati in questo caso di essere stati troppo teneri nei confronti del Napoli e di utilizzare un altro metro di giudizio quando si parla di arbitri e Juventus.

“Diciamola tutta: se lo stesso discorso di Ancelotti lo avesse fatto Sarri e poi avessero designato Orsato per Juve-Napoli, sarebbe scoppiato il finimondo”, ha aggiunto il giornalista.

LE REAZIONI. Dopo i tweet, i follower di Ravezzani si sono divisi. “Ancelotti se l’è scelto… – commenta Stefano, dando ragione al giornalista – È uno che di battaglie ne ha fatte, a furia di sopracciglia aggrottate. E Rizzoli ci è caduto: non ne aveva altri disponibili?”.

Ma la maggior parte, comunque, sembra non essere d’accordo.“Ancelotti ha elogiato i due migliori arbitri italiani – scrive Luca – e due dei migliori arbitri al mondo. È giusto che per una partita di prima fascia venga designato uno di loro. Io non ci vedo nulla di strano”.

Andrea, invece, invoca un altro atteggiamento: ”Questi piagnistei preventivi risparmiamoceli dai, sembriamo la Fiorentina…”. Giuseppe, infine, ricorda i precedenti non proprio felici del Napoli con Orsato: “Stiamo parlando dell’arbitro che ha scippato uno scudetto al Napoli. Basta per favore. Pietà”.

SPORTEVAI | 22-11-2019 09:09