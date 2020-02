Ravezzani insiste su favori pro-Juve, scoppia rissa via social

Nella giornata in cui quasi tutti si soffermano sulle difficoltà tecnico-tattiche della Juve a Brescia, nonostante il successo, c’è anche chi continua a battere il tasto sugli errori arbitrali e sui presunti favoritismi di cui godrebbero i bianconeri. E’ il caso di Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia non si limita a stroncare il non-gioco di Sarri ma condanna l’arbitraggio di Chiffi.

IL TWEET – Ravezzani scrive su twitter: “La Juve continua a sembrare una squadra senza schemi ed entusiasmi, malgrado Sarri neghi. Chiffi incide sulla partita e commette un grave errore di valutazione nel non intervenire severamente su Cuadrado (da giallo, al limite del rosso) e poi ammonire Ayé per fallo meno evidente”.

LE REAZIONI – Il popolo bianconero non ci sta: “Continuiamo ad alimentare odio verso la Juve “vedendo” aiuti arbitrali quando in realtà vi sono solo torti! Bene bravo bis… Ma la Juve e più forte anche di ciò. P.s. tutti sanno e negano che le squadre aiutate sono Inter e Lazio”.

LE CRITICHE – Arrivano tante critiche sui social: “Usando questo metro in Milan giovedì finiva in 8 e con 3 rigori contro. francamente mi cascano le p… per terra più che a veder giocare la Juve” o ancora: “Vivisezionare un match come questo da un punto di vista arbitrale è l’esatta cartina di tornasole del momento, pessimo, del nostro calcio”.

ERRORI – C’è chi scrive: “Direttore lei dovrebbe essere Imparziale nei giudizi ma mi sembra sempre di parte contro la juve. Perché’ non dite mai nulla quando gli errori sono contro la Juve?” o ancora: “Quindi Chiffi ha influito per un mancato giallo a Cuadrado? Okaaaaaay”.

POLEMICA – E’ un fiume di commenti: “C’è competizione, spettacolo e si comincia a rivedere qualità, e voi oltre alla polemica pretestuosa non sapete andare” oppure: “Il fallo di Cuadrado era da ammonizione. STOP! Dire che la partita è stata indirizzata dall’arbitro è solo cattiveria gratuita”.

CONTRARI – Un tifoso osserva: “Che la Juve stia giocando male senza schemi e ordine è l’unica cosa in cui concordo con lei” e infine: “Chiffi è insieme a pairetto, abisso e Valeri, uno dei peggiori arbitri di sempre. Mi chiedo come facciano ad arbitrare in serie A questi. Non penso non ci sia gente migliore in Italia. Mi paiono dei raccomandati vista pure l’arroganza”.

SPORTEVAI | 17-02-2020 09:35