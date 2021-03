Ravezzani punge gli arbitri: “Vengano a parlare ora”

Arbitri sempre sotto scrutinio. Le decisioni nell’ultima giornata di campionato hanno creato tantissime polemiche tra i tifosi. In particolare ha fatto discutere la decisione dell’arbitro Calvarese di non espellere Ronaldo nel corso del match tra Cagliari e Juventus, così come il mancato rigore concesso al Milan per il fallo di Bakayoko ai danni di Theo Hernandez.

E adesso fa discutere anche il fatto che il presidente degli arbitri Trentalange sia già tornato sulla sua scelta di far parlare gli arbitri dopo le partite. Quella degli arbitri in televisione era stata giudicata come una svolta della classe arbitrale all’insegna della trasparenza. Ma dopo il caso Orsato intervenuto a 90esimo minuto per parlare però di un episodio risalente ad anni fa, la cosa non sembra essere proseguita.

L’attacco di Ravezzani

Sulla questione torna anche il giornalista Fabio Ravezzani che in un tweet critica questo dietrofront: “Dura solo un giorno la disponibilità degli arbitri annunciata da Trentalange. Nessuno ha ancora spiegato la ratio della mancata espulsione di CR7 e del rigore negato al Milan. Eppure ce ne sarebbe decisamente bisogno per capire dove si sta andando”.

La reazione dei social

I tifosi contestano la mancata presenza degli arbitri in Tv anche se criticano anche il fatto che nell’unico caso in cui è avvenuto si è parlato di episodi del passato: “Anche l’altra volta non è che abbiano parlato di episodi attuali – commenta Dario – Semplicemente questa cosa degli arbitri in tv non ha senso se non in un caso. A mio parere dovrebbe essere il designatore a fine giornata di campionato ad analizzare tutti gli episodi. Ma probabilmente non è fattibile”.

C’è chi fa notare che la scelta di far parlare gli arbitri potrebbe scatenare altre polemiche: “Hanno sbagliato l’altra volta, si è scatenato un putiferio perché hanno analizzato un vecchio episodio. Gli arbitri secondo me devono analizzare l’andamento tecnico in generale altrimenti non se ne esce”.

SPORTEVAI | 16-03-2021 11:53