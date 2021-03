Orsato torna ad arbitrare l'Inter, bufera sul web

Ad aprile saranno tre anni ma è probabile che prima il tabù finisca. Sono passati due anni e 11 mesi dall’ultima volta che Orsato ha arbitrato l’Inter, si trattava della celebre gara con la Juventus con il mancato cartellino rosso a Pjanic, episodio ricordato dallo stesso fischietto di Schio nelle scorse settimane a 90esimo minuto. Era il 28 aprile del 2018 e da quel momento Orsato non ha più diretto le gare dei nerazzurri.

Orsato sarà designato di nuovo per l’Inter

Un “veto” che però ha le ore contate. In un articolo di Franco Ordine scrive Il Giornale: “è garantito che il provvedimento della passata gestione di tenerlo lontano dall’Inter per due anni e passa (conseguenze del famoso Inter-Juve con mancata espulsione di Pjanic) sarà presto cancellato perché considerato superato e dannoso, da anni sessanta insomma quando andava di moda, da parte dei club, ricusare un fischietto giudicato poco amico”.

I tifosi ironizzano sui social

Orsato dunque si rivedrà in campo quando c’è l’Inter e sui social fioccano le reazioni: “l’Inter è l unica società che se si lamenta non gli mandano più gli arbitri non graditi, tra l altro si lamenta di arbitri che nella stessa partita hanno sbagliato più volte a loro favore che contro… Ditemi un altra squadra che ha questo trattamento” o anche: “Solo 2 anni senza un arbitro che non va bene a un club mi pare poco, io direi 200 “, oppure: “Beh, un club che riesce a chiedere e ottenere che l’arbitro X o il guardalinee Y non siano designati per le proprie partite per APPENA 3 anni direi che è normalità, o sbaglio? Così come sono sicuro sia assolutamente casuale che il var venga ridimensionato proprio quest’anno” e infine: “Penso che non sarà assolutamente condizionato ad arbitrare quella squadra dopo tre anni, o no?”.

SPORTEVAI | 16-03-2021 10:40