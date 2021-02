Orsato: "Confronto tv per chiarezza, in Inter-Juventus ho sbagliato"

In diretta tv a ’90° minuto’ su Rai 2, l’arbitro Daniele Orsato si è fatto portavoce dell’iniziativa Aia: “Confronto in tv? L’Aia vuole che il confronto venga usato per la chiarezza, non per la polemica”.

L’arbitro è stato interrogato sul mancato secondo giallo a Pjanic in Inter-Juventus del 2018, su cui il Var da protocollo non poteva intervenire. Un episodio che ha fatto molto infuriare i tifosi nerazzurri e napoletani, vista l’importanza del match in ottica scudetto: “Non credo serva andarlo a rivedere dopo tre anni, è un errore. La vicinanza dell’azione me l’ha fatto vedere in maniera diversa da ciò che è stato mostrato in tv, per me al momento era stato un contrasto fisico in volo”.

La moviola in campo ha facilitato notevolmente il lavoro agli arbitri: “Beato il Var. Noi che veniamo da una generazione di arbitri con sole decisioni di campo, il Var ci aiuta di più. Noi continuiamo a decidere in campo, ma se sbagliamo abbiamo questo salvataggio. Credo che il protocollo in questo momento stia funzionando bene. Se poi ci saranno modifiche, saranno per il bene del calcio”.

