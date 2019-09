Ravezzani: "Senza di lui la Juve gioca meglio"

Anche senza Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo da Maurizio Sarri, la Juventus ha continuato a vincere, anche se dovendo recuperare ancora una volta da una situazione di svantaggio. Sono molti, però, coloro a cui la Juventus di Brescia è piaciuta più di quelle viste ultimamente con CR7 in campo: la formazione schierata da Sarri, con Dybala e Higuain di punta nel 4-3-1-2, è sembrata a tratti più sicura nel gioco e nello sviluppo della manovra.

MEGLIO SENZA CR7. La pensa così anche Fabio Ravezzani, che su Twitter non ha mancato di sottolineare come, a suo parere, i bianconeri si esprimano meglio senza Cristiano Ronaldo in campo.

Un paradosso che molti tifosi bianconeri, però, non riescono ad accettare. “Forse la Juve più convincente della stagione – twitta Ravezzani – , anche se rischia sempre troppo in difesa. Dybala ritrovato, Ramsey eccellente e Khedira dominante. Disastroso Sczcesny, fuori forma e lento Rabiot”.

E poi ancora: “Era scontato che la Juve giocasse meglio senza CR7. Il che non significa che sia più forte. Certamente la manovra diventa più fluida e imprevedibile senza un accentratore”.

LE REAZIONI. Quando è in campo, infatti, Ronaldo tende a calamitare ogni pallone in fase offensiva, rendendo il gioco dei bianconeri più prevedibile. Ma la tesi di Ravezzani porta ovviamente alla reazione da parte dei tifosi bianconeri, pronti a difendere a spada tratta il loro fuoriclasse.

“Magari avete ragione – commenta Giacomo -, personalmente non ho visto grandissime differenze, con Ronaldo sarebbe stata la stessa partita”. Più critico Valerio: “Giocasse meglio? Abbiamo fatto ridere”. Disfattista anche Panema: “L’unica partita decente della Juve: il primo tempo contro il Napoli. Poi sembra peggio di vedere la Juve di Allegri. Lo sappiamo anche noi juventini.. Quest’anno lo scudetto non è affare per noi”.

Mentre Massimiliano si dimostra più ottimista: “Tranquillo direttore… la squadra appena salirà di forma è gli automatismi di Sarri cresceranno… Asfalteremo tutti”.

SPORTEVAI | 25-09-2019 09:52