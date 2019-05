Ravezzani si schiera con ultras Juve, la condanna dai social

La notizia era nell’aria da settimane e finalmente è diventata realtà. Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. La cosa ovviamente non ha fatto piacere ai tifosi juventini, che un po’ come potrebbe accadere a quelli del Napoli se Sarri accettasse la Vecchia Signora si sono scagliati contro il loro grande ex. C’è chi è andato oltre e sul web ha lanciato una petizione contro Conte per fare in modo che gli venga tolta la stella a lui dedicata presente allo Juventus Stadium.

Ravezzani si schiera – Decisamente a sorpresa il giornalista e conduttore Fabio Ravezzani con un tweet ha deciso da che parte stare. Sul suo profilo Twitter infatti si legge: “Io credo che la stella celebrativa allo Stadium non possa restare quando chi ne è stato insignito farà di tutto (legittimamente) per far perdere il club che gliel’ha dedicata. Giusto congelarla in attesa che finisca la carriera di allenatore”.

Tifosi in rivolta – videntemente però la maggior parte dei sostenitori juventini non la pensa così perché le risposte sono quasi tutte piccate e contrariate. C’è chi commenta “Io congelerei le petizioni online per queste bazzecole. La Juventus per quello che ha fatto Conte in campo da giocatore e in panchina dovrebbe dargliene 100 di stelle. Il problema è che ci si dimentica del bene troppo in fretta” e chi invece scrive “Ma non diciamo fesserie per favore, quell’uomo ci ha portato dal settimo al primo posto e il primo fautore inseme ad Agnelli e Marotta della rinascita Juve. É un professionista”.

SPORTEVAI | 31-05-2019 09:48