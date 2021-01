Ravezzani: Tifosi Inter perché vi agitate tanto?

Sul futuro societario dell’Inter arrivano spifferi, voci e notizie di ogni genere negli ultimi giorni. Suning vuol vendere? Cerca soci di minoranza? Ha bisogno di liquidità per ricapitalizzare? Non è bastata la smentita ufficiale della società per mettere a tacere i rumours su quanto potrebbe o non accadere ai vertici del club nerazzurro ma c’è chi non si scompone in nessun caso.

Per Ravezzani inspiegabili le preoccupazioni dei tifosi

E’ il caso di Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia su twitter tende a rassicurare tutti e scrive: “Una cosa, seriamente: che Suning voglia continuare con l’Inter o meno, resta il fatto che il club non si esporrà più economicamente come negli ultimi 2 anni. Ma questo riguarda anche le concorrenti. Per cui non mi pare che cambi granché. Conte dispone già di squadra fortissima. Non capisco perché ci sono tifosi che si agitano tanto”.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni: “Meno valore ai soldi, più valore a competenza e idee…e in fondo è più giusto così” o anche: “Conte, con 13/14 giocatori forti (che già ha) e senza coppe, il campionato lo vince and occhi chiusi … ad oggi unica avversaria il Milan”.

C’è chi osserva: “Circa il fatto che valga anche per le concorrenti, attenderei questo mercato e il prossimo, ricordando che comunque c’è ancora una differenza di rosa almeno con la Juve. Circa la squadra fortissima, dissento: incompleti davanti con solo 3 punte e centrocampo non da primi 3 posti”.

La maggioranza dei fan nerazzurri ha capito l’antifona: “Conte, come tutti gli allenatori e giocatori, devono cominciare a pensare che il mondo è cambiato. Le società di calcio sono come le aziende, non possono non rivedere i piani economici. Il “non sarà più come prima” riguarda anche loro.” o anche: “Con una differenza caro Direttore: l’esposizione economica degli ultimi anni costringe l’inda a portare a casa qualcosa… altrimenti sarà fallimento epocale! La Juventus dopo 9 anni di dominio (in Italia) può anche sedersi un attimo e rifiatare” e infine: “Più che altro i cinesi, per quanto ricchi devono sempre obbedire al partito… praticamente non son padroni della propria ricchezza… ce l’hanno su gentile concessione del partito che può riprendersela quando vuole se non obbedisci..”..

