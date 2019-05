Ravezzani: Wanda e Icardi, che autogol

Con ogni probabilità il prossimo mercato dell’Inter sarà in ottica Conte, ma se così fosse la partenza di Mauro Icardi sarebbe quasi scontata. L’ex commissario tecnico della nazionale infatti preferisce un tipo di centravanti completamente diverso e l’argentino difficilmente si adatterebbe alla sua filosofia di calcio. Come prevedibile è già partito lo scaricabarile per i motivi dell’addio, ma le cose sembrano essere diverse rispetto a quando se ne parlava già due anni fa.

Ravezzani attacca – Il giornalista Fabio Ravezzani, sempre molto addentro alle questioni legate alle squadre milanesi, ha sottolineato come l’attaccante e la moglie-procuratrice Wanda Nara stiano commettendo un clamoroso errore in un tweet che dice “Icardi e Wanda ribadiscono che non sono loro a voler lasciare l’Inter, ma deve essere il club a dire che intende mandarli via. Non capiscono che la maggior parte dei tifosi chiede proprio questo. Credono che il clima intorno a loro sia lo stesso di due anni fa. Ma sbagliano”.

Tifosi contro Mauro – Il clima fra i sostenitori nerazzurri non è diverso. I commenti al tweet infatti lasciano pochi dubbi sulla volontà degli interisti. C’è chi scrive “Questi non capiscono che se è il club a mandarli via possono prendere una buonuscita. Magari sotto forma di una generosa percentuale sulla cessione a favore della manager di Icardi” e chi invece “Stanno rischiando tantissimo. Fosse per me vorrei vederlo marcire in tribuna per i prossimi due anni”. Insomma una questione molto complicata da dipanare.

SPORTEVAI | 18-05-2019 10:38