Razzismo, Juve nel mirino di Cisse: insulti durante gara under 16, la denuncia

Un brutto episodio al centro di un’infuocata denuncia social. A scatenarla Djibril Cisse, che stava assistendo a un match di suo figlio Prince Kobe. Nel mirino dell’ex attaccante del Liverpool, con un passato in Italia tra le fila della Lazio, è finita la Juventus. L’ex bomber, infatti, ha denunciato un presunto episodio di razzismo che sarebbe avvenuto nel corso di una partita amichevole tra le squadre under 16 dei bianconeri e dei Reds, dove appunto milita suo figlio.

Il figlio di Cisse, Prince Kobe, gioca proprio nelle giovanili del Liverpool. Secondo l’ex attaccante francese, un ragazzino dello Juventus avrebbe apostrofato in malo modo un calciatore dei Reds, utilizzando il termine “negro”. Ferma e accorata la denuncia di Cisse sui social. Attraverso una storia Instagram, rilanciata anche su Twitter, l’ex centravanti francese ha accusato senza mezzi termini la società bianconera.

Questo il testo della “story” dell‘ex centravanti della Lazio: “Ora è troppo. Durante la partita fra Liverpool e Juventus Under 16 (in cui mio figlio Prince Kobe stava giocando) un ragazzino della Juve ha chiamato uno del Liverpool “negro”. Lo staff del Liverpool ha dovuto fermare la partita. Juventus, cosa farai ora? È una vergogna, un ragazzino di 15 anni. Juventus, devi agire fortemente e subito. Vergogna”.

@juventusfc you better do something and NOW

It’s not acceptable @LFC 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/fOeMYDVL43

— Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 18, 2023