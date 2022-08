Razzoli: "Il ritiro? Deciderò anno per anno"

24-08-2022 13:56

Giuliano Razzoli, 38 anni il prossimo 18 dicembre, si appresta a tuffarsi nella sua diciassettesima stagione di Coppa del Mondo. Il campione olimpico di slalom a Vancouver 2010 ha rilasciato un’intervista a TG Reggio parlando con grande carica ed entusiasmo del suo immediato futuro.

“Sono molto carico, la preparazione sta andando bene e reggo i carichi in allenamento. Il fisico risponde e sono in crescita; l’obiettivo, come tutti gli anni, è quello di fare una buona preparazione per essere in forma nel momento cruciale della stagione. Sono molto contento della stagione passata (ha conquistato il suo undicesimo podio in Coppa del Mondo a sei anni di diistanza da quello precedente, ndr) e di come sono riuscito a sciare. L’obiettivo è sempre cercare di migliorare, anche perché stando fermi non è mai abbastanza per competere al top. Il ritiro a fine stagione 2022-2023? Andremo avanti anno per anno, in base a quello che dirà il mio fisico e al livello che riuscirò a mantenere ogni anno. È questo ciò che decreterà la fine o il proseguimento della mia carriera, ma adesso sto bene e l’ultima stagione è stata molto positiva”.