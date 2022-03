Real Madrid, Ancelotti: "Liga non chiusa anche in caso di vittoria col Barcellona"

19-03-2022 14:21

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vale la stagione, ovvero il Clasico col Barcellona. La partita coi blaugrana non parte sotto i migliori auspici data l’assenza di Karim Benzema:

“Benzema oggi non si è allenato e domani non ci sarà dato che ha ancora dolore. Il sostituto? Lo so già, ma non lo dico chi è”.

Dati i 15 punti di vantaggio del Real sul Barcellona terzo, e i 10 sul Siviglia secondo, in caso di vittoria potrebbe davvero chiudere il discorso Liga:

“In caso di vittoria abbiamo tre punti, se pareggiamo uno e se perdiamo nulla, ma comunque il Barcellona non uscirà dalla corsa alla Liga. Come noi, loro lotteranno fino all’ultimo”.

Infine un commento sul suo collega del Barca Xavi, che al momento sta lavorando molto bene:

“L’identità del Barca è quella con o senza Xavi, ma lui incarna perfettamente lo stile dei catalani. Ora sono in un buon momento e stanno facendo bene, sarà difficile”.

OMNISPORT