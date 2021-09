Real Madrid, Ancelotti: "L'Inter è forte e sta giocando bene"

“L’Inter ha mantenuto quasi la stessa struttura dell’anno scorso, ha giocatori forti e sta giocando bene. Ma noi vogliamo essere competitivi e giocare una bella partita”: Carlo Ancelotti, allenatore del Real, torna in Italia con la modestia e la misura di sempre, senza affermazioni roboanti ma con grande rispetto verso i padroni di casa di domani nell’esordio delle due squadre nel girone D di Champions League. “Dire che il Real è favorito nella corsa al titolo – aggiunge – per me è difficile. Ci sono tante squadre forti. Il Real darà il massimo e farà del proprio meglio per essere competitivo”.

OMNISPORT | 14-09-2021 19:46