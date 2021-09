La sconfitta interna con lo Sheriff è stata un colpo al cuore per i tifosi del Real Madrid. Sotto pressione Ancelotti: “Ci sono mancati i piccoli dettagli”, le sue parole riportate da Marca.

Il tecnico dei blancos non fa drammi: “I piccoli dettagli hanno fatto la differenza, può essere una lezione per il futuro: Hazard? Gli manca solo il gol. Ha giocato bene con Benzema, si è mosso bene in area”.

OMNISPORT | 29-09-2021 07:20