Real Madrid, Ancelotti punta al mercato italiano per gennaio

09-11-2022 12:42

Come riporta oggi il quotidiano spagnolo Sport, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti reclama un attaccante, e il suo sguardo si sarebbe spostato verso la nostra Serie A.

In particolare, sembra che il tecnico Blanco abbia in testa di portare a Madrid uno tra Victor Osimhen del Napoli e Rafael Leao del Milan. I costi dell’operazione ovviamente non sarebbero un grosso problema, e anche a livello d’ingaggio sia Napoli che Milan non possono competere con la forza della Casa Blanca.

Difficile prevedere cosa succederà dopo i Mondiali, ed è anche complicato che operazioni del genere vengano svolte a gennaio, ma con Florentino Perez di mezzo tutto può succedere.