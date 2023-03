L’allenatore delle Merengues si gode l’ennesimo passaggio del turno in Champions League grazie al gol di Benzema, analizza la gara e si pronuncia sulle avversarie future.

15-03-2023 23:50

Soddisfatto Carlo Ancelotti al termine della sfida tra Real Madrid e Liverpool, che dopo il clamoroso 5-2 dell’andata, in questa serata ha chiuso con il punteggio di 1-0 in terra spagnola.

Così a Movistar: “Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, abbiamo giocato bene e difeso col blocco basso contro un avversario di tutto rispetto”. “Il Liverpool è un club di signori – afferma ancora il tecnico – hanno anche omaggiato Amancio e da parte loro è stato molto bello”.

Sul futuro: “Chi vorrei affrontare ai quarti di finale? Non saprei, ma non il Milan, il Milan vorrei incontrarlo in finale”.