Real Madrid, Ancelotti: "Vorrei restare a vita qui"

Alla vigilia del Clasico, il tecnico emiliano ha fatto ancora una volta capire le sue intenzioni sul proprio futuro.

18-03-2023 22:25

Sarà una grande domenica di calcio in Italia fra Lazio-Roma e Inter-Juventus, ma anche in Spagna ci sarà una partitissima: l’atteso ‘Clasico‘ fra Barcellona e Real Madrid. Alla vigilia di questa super sfida, Carlo Ancelotti ha voluto parlare del suo futuro in conferenza stampa: “Sono scelte che deve fare il club, ma ho detto molte volte che resterei a vita qui. È impossibile, ma lo vorrei. Il club deciderà a fine stagione e la mia speranza è quella di restare”.

Si è parlato tanto di un suo approdo sulla panchina del Brasile, ma Ancelotti non vuole mollare la sua attuale panchina: “Mi godo ogni giorno qui. Se mi vorranno per altri tre mesi mi godrò quelli, se saranno tre anni farò la stessa cosa. E sarò sempre grato al club per tutto il tempo che sarò stato qui”. Sugli obiettivi stagionali: “Sono convinto che in questa stagione vinceremo qualcosa. Siamo indietro in Coppa e in campionato, ma non lo siamo in Champions“.