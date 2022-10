Real Madrid, campagna a parametro zero: obiettivo Tielemans

14-10-2022 08:45

La volontà di ringiovanire un centrocampo che ad oggi vede anche Modric e Kroos con un futuro da decifrare, potrebbe essere una manovra di mercato imprescindibile per il Real Madrid. Accanto al talento di Camavinga, Valverde e Tchouameni, Florentino Perez vorrebbe affiancare Youri Tielemans, il centrocampista 25enne in forza al Leicester. Tielemans è in scadenza di contratto con la società inglese e visto il momento difficile, la sua partenza sembra data per certa.

Se così fosse storcerebbero il naso l’Inter, che un pensierino sul belga lo ha fatto, ma ancor di più la Juventus, che lo aveva inserito nella lista dei desideri puntando forte proprio sul giocatore che ora fa gola a diverse big.

Tutto inutile: stando a quanto riporta il portale spagnolo defensacentral.com pare che il patron delle merengues abbia le idee molto chiare in merito e ripetere una manovra alla Rudiger o alla Alaba, arrivati appunto a costo zero, lo alletta parecchio.