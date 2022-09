Real Madrid, Carlo Ancelotti: "Lipsia squadra temibile, ma sentiamo molto la Champions"

13-09-2022 14:24

Nella serata di domani, il Real Madrid ospiterà il Lipsia al Santiago Bernabeu per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Il tecnico del Blancos ha parlato poco fa in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue dichiarazioni:

“È un torneo che sentiamo parecchio, è davvero fondamentale. Siamo felici di poter ricominciare a giocarla al Bernabeu, ci auguriamo di poter ripetere quanto fatto la scorsa stagione. Quello visto contro il Dortmund è un Lipsia difficile da affrontare, temibile. Dopo il cambio in panchina hanno cambiato modo di stare in campo, i giocatori sono più attenti e con più motivazione. La squadra ha parecchia qualità in avanti, da Werner a Forsberg, Nkunku e Szoboszlai. Ne ho parlato con Rudiger, domani la parte difensiva sarà davvero importante. Ho le idee piuttosto chiare sulla formazione da mettere in campo. Rodrygo giocherà dall’inizio, ancora non ho deciso in che posizione”.