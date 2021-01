Real Madrid, figuraccia in Coppa del Re

Il fantasma dell’Alcorcon, quel piccolo club che nel 2009 inflisse uno storico 4-0 al Real Madrid, è tornato a palesarsi. Questa volta nel corpo di una squadra dal nome simile, l’ Alcoyano, capace di prodursi in un’impresa simile: eliminare le Merengues dai sedicesimi della Coppa del Re. In rimonta, peraltro, e in inferiorità numerica.

2-1 per l’Alcoyano, attualmente quarto in classifica nella Segunda B, la terza serie spagnola. Vantaggio di Eder Militão per il Real Madrid agli sgoccioli del primo tempo, poi accade l’impensabile: la formazione di casa pareggia a 10 minuti dal 90 con un tocco a porta vuota di Solbes e porta la sfida ai supplementari.

Non è finita qui, perché negli ultimi 30 minuti accade di tutto: l’Alcoyano rimane in 10 uomini per l’espulsione di Ramon Lopez, cacciato per doppio giallo, ma al minuto 115 trova incredibilmente la rete del 2-1 grazie a una zampata ravvicinata di Juanan. Da non crederci.

Real Madrid a casa, Alcoyano avanti. A qualificarsi agli ottavi di finale della Coppa del Re è la piccola banda allenata da Vicente Parras. Per Zidane il momento è nerissimo: pari in campionato contro l’Osasuna, ko in Supercoppa contro l’Athletic Bilbao, infine la sconfitta di Alcoy. La più dura possibile. Che inizino i processi.

