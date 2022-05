25-05-2022 12:55

a HLN, Eden Hazard ha parlato così del suo futuro: “Tutti sanno che ho un contratto fino al 2024. Finora non è andata bene, quindi voglio mostrare a tutti cosa posso dare“.

Hazard è pronto a tornare in campo: “È sempre stato un sogno giocare per il Real Madrid e lo è ancora. L’operazione è andata bene, tutto sta andando bene. Sono pronto e mi sento molto bene, sono rientrato appena in tempo per giocare un ruolo nella finale di Champions League contro il Liverpool”.