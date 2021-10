Real Madrid, il piano per far posto ad Erling Haaland

Il Real Madrid si prepara ad un’estate di spese pazze. Con un Kylian Mbappé ormai desinato a vestire la camiseta blanca, il patron Florentino Perez vuole i fuochi d’artificio dopo qualche sessione di mercato votata al risparmio. In particolare, il patron delle Merengue vuole portare al Bernabeu anche Erling Haaland, forse il centravanti più forte del mondo, giovanissimo talento della Norvegia e del Borussia Dortmund.

Acquistare però sia Mbappé che Haaland comporterà sacrifici non indifferenti a livello di bilancio, e in questo senso il Real sembra pronto a cedere fior fior di giocatori già nella sessione di mercato di gennaio pur di trovare quello spazio salariale che permetterà di acquistare i due top player.

In particolare, come riporta Defensa Central, il club della capitale vorrebbero cedere da Isco a Marco Asensio, fino all’attaccante Luka Jovic e al mai realmente espresso (a Madrid, almeno) talento di Eden Hazard. Un poker d’assi che pesa non poso sulle casse del club e che non da un reale contributo in campo. Peccato sopratutto per il belga, fenomeno vero al Chelsea ma delusione enorme al Real, anche per evidenti problemi di forma e di peso (pagato ben 100 milioni tre anni fa).

OMNISPORT | 10-10-2021 15:04